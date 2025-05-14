مدير المعهد القضائي يلتقي وفدا من المجلس الأعلى الفرنسي

وبحسب بيان للمعهد، تزور لاندي الأردن لتقييم منح الاعتماد لعدد من المؤسسات الاكاديمية، حيث تم التباحث المشترك حول افضل المعايير والأسس الدولية للسير بإجراءات الحصول على الاعتمادية الدولية من المجلس الأعلى الفرنسي لبرنامج دبلوم المعهد وذلك في إطار سعي المعهد للارتقاء ببرامجه التدريسية والتدريبية ورفع كفاءتها وتحقيق أهدافه الوطنية والاستراتيجية.
وتم خلال الزيارة مرافقة الضيفة في جولة تعريفية بمرافق المعهد والاستماع الى عرض تقديمي حول رؤية ورسالة المعهد وابرز برامجه .
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