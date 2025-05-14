الأربعاء 2025-05-14 12:56 م
 

مدير المعهد القضائي يلتقي وفدا من المجلس الأعلى الفرنسي

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جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-استقبل مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور نشأت الأخرس، أمس الثلاثاء، في مكتبه البروفيسورة ايفلين لاندي من المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (Hc‘eres).

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وبحسب بيان للمعهد، تزور لاندي الأردن لتقييم منح الاعتماد لعدد من المؤسسات الاكاديمية، حيث تم التباحث المشترك حول افضل المعايير والأسس الدولية للسير بإجراءات الحصول على الاعتمادية الدولية من المجلس الأعلى الفرنسي لبرنامج دبلوم المعهد وذلك في إطار سعي المعهد للارتقاء ببرامجه التدريسية والتدريبية ورفع كفاءتها وتحقيق أهدافه الوطنية والاستراتيجية.


وتم خلال الزيارة مرافقة الضيفة في جولة تعريفية بمرافق المعهد والاستماع الى عرض تقديمي حول رؤية ورسالة المعهد وابرز برامجه .

 
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