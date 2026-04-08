مدير "النقل البري" يطلع على واقع خدمات النقل في مجمع المحطة

الوكيل الإخباري- اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة على واقع خدمات النقل العام وتعزيز التواصل المباشر مع متلقي الخدمة خلال زيارته، اليوم الأربعاء، مجمع المحطة.

وخلال الزيارة، تحدث الخرابشة مع عدد من الطلبة في أماكن الوقوف المخصصة لطلبة الجامعة الهاشمية، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، في إطار حرص الهيئة على تحسين جودة الخدمة والاستجابة لمتطلبات المستخدمين.