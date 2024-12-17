مدير بنك تنمية المدن والقرى يشيد بدور صندوق تنمية المحافظات

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، أسامة العزام، مجموعة من المشاريع التي يشرف عليها صندوق تنمية المحافظات، في معان والبترا.

اضافة اعلان



وأكد العزام الدور التنموي والاقتصادي الهام للصندوق عبر دعم المشاريع الريادية وتوفير فرص العمل في المملكة.



وبحسب بيان للبنك، قال العزام، خلال الجولة التي شارك فيها مدير الصندوق، الدكتور كايد التخاينة، إن البنك يعكف حاليًا على دراسة المشاريع التي تم تمويلها سابقًا من قبل الصندوق، ودراسة التحديات التي تواجهها، فضلاً عن دراسة فرص تطويرها لتتمكن من الاستمرار في الإنتاج والحفاظ على العاملين في تلك المشاريع.



وثمَّن الجهود التي يبذلها الصندوق، والذي يديره البنك، من خلال الحفاظ على الدور التنموي والاقتصادي التي مولت من أجله المشاريع، وتوفير فرص عمل في المناطق المختلفة في المحافظات، إضافة إلى المحافظة على وتيرة تصدير منتجاتها، ما يعزز العملات الأجنبية وميزان المدفوعات.



وبين أن مشاريع الصندوق تتوزع على مجموعة من القطاعات التنموية ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل القطاع الصناعي، والسياحي، والخدمي، والصناعات الزراعية.



وجال مدير عام البنك على مشروع مصنع الغسالات التقليدية، الممول من الصندوق والموجود في منطقة معان الصناعية، والذي وفر 60 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي، ويُصدّر منتجاته إلى 9 دول عربية، كما تفقد فندق قناة البترا للوقوف على التحديات التي يواجهها في ظل التراجع الحاد في السياحة الوافدة نظرا للظروف الإقليمية الاستثنائية، مثمنًا احتفاظ الفندق بجميع العاملين رغم تراجع الإيرادات من السياحة.



وأوضح العزام، أن المشاريع المستفيدة من صندوق تنمية المحافظات تقدر بـ96 مشروعا ممولة سابقا، ولكن التحدي الأكبر يتمثل في ضرورة أن يقوم المستفيدون بتسديد ما عليهم من أقساط في مواعيد استحقاقها، لأن "القروض الميسرة" هي أشبه بالقرض الدوار، بمعنى أن الأموال المستردة سيتم إعادة استخدامها لتمويل مشاريع أخرى.