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مدير تربية البادية الجنوبية يكرم مدير شرطة معان

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جانب من التكريم
 
الأحد، 02-08-2026 11:45 م

الوكيل الإخباري- كرم مدير التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية، بسام السبوع، اليوم مدير شرطة معان العقيد أسامة أبو عذية، ونائب مدير الشرطة العقيد علي الكساسبة، وذلك تقديراً لجهود مرتبات مديرية الشرطة المبذولة في توفير البيئة الآمنة للطلبة خلال امتحانات الثانوية العامة.

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وأعرب السبوع عن تقديره العميق للجهود التي بذلتها الشرطة لضمان سلامة الطلبة خلال فترة الامتحانات مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والأمنية في تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

 
 


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