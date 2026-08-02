مدير تربية البادية الجنوبية يكرم مدير شرطة معان

الوكيل الإخباري- كرم مدير التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية، بسام السبوع، اليوم مدير شرطة معان العقيد أسامة أبو عذية، ونائب مدير الشرطة العقيد علي الكساسبة، وذلك تقديراً لجهود مرتبات مديرية الشرطة المبذولة في توفير البيئة الآمنة للطلبة خلال امتحانات الثانوية العامة.

اضافة اعلان