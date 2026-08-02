مدير تربية البادية الجنوبية يكرم مدير شرطة معان

وأعرب السبوع عن تقديره العميق للجهود التي بذلتها الشرطة لضمان سلامة الطلبة خلال فترة الامتحانات مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والأمنية في تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.
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