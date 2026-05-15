مدير تربية الكورة: 9 مراكز لبرنامج "BTEC" تستقطب ألف طالب وطالبة في اللواء

الوكيل الإخباري- أكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة، سهل عبيدات، أن برنامج التعليم التقني والمهني (BTEC) يشهد إقبالا متزايدا من الطلبة في مدارس اللواء، ما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعزيز التوجه نحو التعليم التقني بما يواكب متطلبات سوق العمل.





وقال عبيدات، إن عدد المدارس والمراكز التي تطبق مسارات التعليم التقني في اللواء ارتفع إلى 9 مراكز خلال العام الحالي، بعد استحداث ثلاثة تخصصات نوعية شملت: الرعاية الصحية في منطقة كفرعوان، والطفولة المبكرة في مدرسة السمط الثانوية، وتخصص الفن والتصميم في مدرسة سموع الثانوية للبنات.



وأضاف أن إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بهذه المسارات بلغ نحو ألف طالب وطالبة، يتوزعون على تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، والهندسة، والزراعة، والبناء، والشعر والجمال، مؤكدا أن هذه التخصصات صممت لتتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والتطورات التقنية العالمية.



وبين أن الإقبال المتزايد على البرنامج يعكس تحولا تدريجيا في نظرة المجتمع تجاه التعليم المهني باعتباره خيارا تعليميا نوعيا يوفر فرصا مستقبلية واعدة، ويسهم في إعداد طلبة يمتلكون مهارات عملية وتطبيقية تعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل أو استكمال دراستهم في المجالات التقنية والمهنية.



وحول جاهزية المدارس، أوضح عبيدات أن وزارة التربية والتعليم وفرت كافة المستلزمات من معدات وأدوات تقنية وكوادر تعليمية وتدريبية مؤهلة، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على تذليل التحديات المتعلقة بالبنية التحتية للتوسع في افتتاح مراكز جديدة بمختلف مناطق اللواء، بما يضمن العدالة في وصول الطلبة في القرى البعيدة لهذه التخصصات.



ولفت إلى أن المديرية تنفذ خطة توعوية شاملة لتغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم المهني، عبر عقد ورشات عمل وملتقيات تعريفية وأيام مفتوحة تستهدف طلبة الصف التاسع وأولياء أمورهم في مناطق الرابية، وسموع، ودير أبي سعيد، وكفر الماء، وكفر بيل.



وفيما يتعلق بالتشبيك مع القطاع العام و الخاص، كشف عبيدات عن إبرام شراكات لدعم التدريب العملي والتشغيل، تهدف إلى ربط الطلبة مباشرة بسوق العمل وتوفير فرص تدريبية حقيقية ترفع من كفاءتهم المهنية قبل التخرج.





