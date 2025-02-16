مدير تربية لواء الجيزة يؤكد أهمية الإقبال على التعليم المهني

الوكيل الإخباري- أكد مدير التربية والتعليم للواء الجيزة، سعد السكارنة، خلال تفقده مختبرات البرنامج التعليم المهني والتقني BTEC، في مدرسة أرينبة الغربية الثانوية، أهمية الإقبال على التعليم المهني.

اضافة اعلان



وقال السكارنة، في بيان اليوم الأحد، إن المديرية تحرص على دعم المدارس وتطوير إمكانياتها بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ونشر حملات إعلامية تستهدف الطلبة وذويهم للتحفيز وزيادة الإقبال على برامج التعليم المهني.