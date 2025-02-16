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مدير تربية لواء الجيزة يؤكد أهمية الإقبال على التعليم المهني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 16-02-2025 11:41 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير التربية والتعليم للواء الجيزة، سعد السكارنة، خلال تفقده مختبرات البرنامج التعليم المهني والتقني BTEC، في مدرسة أرينبة الغربية الثانوية، أهمية الإقبال على التعليم المهني.

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وقال السكارنة، في بيان اليوم الأحد، إن المديرية تحرص على دعم المدارس وتطوير إمكانياتها بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ونشر حملات إعلامية تستهدف الطلبة وذويهم للتحفيز وزيادة الإقبال على برامج التعليم المهني.


وناقش مدير التربية مع كادر المدرسة ومعلمات تخصص تكنولوجيا المعلومات، سير العملية التعليمية واحتياجات المختبرات، بهدف تعزيز البيئة التعليمية وتوفير المستلزمات اللازمة لضمان جودة التعليم والتدريب في المختبرات، مشيدًا بجهود الكادر التعليمي في تقديم أفضل الخدمات للطلبة.

 
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