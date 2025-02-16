مدير تربية لواء الجيزة يؤكد أهمية الإقبال على التعليم المهني

وقال السكارنة، في بيان اليوم الأحد، إن المديرية تحرص على دعم المدارس وتطوير إمكانياتها بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ونشر حملات إعلامية تستهدف الطلبة وذويهم للتحفيز وزيادة الإقبال على برامج التعليم المهني.
وناقش مدير التربية مع كادر المدرسة ومعلمات تخصص تكنولوجيا المعلومات، سير العملية التعليمية واحتياجات المختبرات، بهدف تعزيز البيئة التعليمية وتوفير المستلزمات اللازمة لضمان جودة التعليم والتدريب في المختبرات، مشيدًا بجهود الكادر التعليمي في تقديم أفضل الخدمات للطلبة.
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