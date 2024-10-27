مدير تربية وتعليم جرش يتفقد عدداً من المدارس

وقال إن الجولة التفقدية تأتي لمتابعة سير العمل التربوي والوقوف على متطلبات واحتياجات المدارس مشددا على أهمية متابعة المبادرات التعليمية، مثل مبادرة "لِمَدْرَسَتِي أنتمي" لتعزيز الانتماء المدرسي، وملف التدخلات العلاجية لدعم الطلبة تعليمياً.
وأكد ضرورة متابعة دوام الطلبة بانتظام، وإلزام المدارس بإبلاغ أولياء الأمور في حال تغيب أبنائهم عن الدوام الرسمي، حفاظاً على انتظامهم وتحقيق التواصل الفعّال مع الأسر.
وحضر مدير التربية والتعليم جانباً من الحصص الدراسية، اطلع خلالها على مستوى الطلبة وتفاعلهم مع المواد التعليمية، كما ناقش مع الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس النبي هود الأساسية للبنين، والرياشي الأساسية للبنين التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
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