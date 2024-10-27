مدير تربية وتعليم جرش يتفقد عدداً من المدارس

الوكيل الإخباري- تفقد مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش، وائل أبو العزام، اليوم الأحد، عدداً من المدارس، ضمن إطار المتابعة المستمرة لضمان جودة البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس.

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وقال إن الجولة التفقدية تأتي لمتابعة سير العمل التربوي والوقوف على متطلبات واحتياجات المدارس مشددا على أهمية متابعة المبادرات التعليمية، مثل مبادرة "لِمَدْرَسَتِي أنتمي" لتعزيز الانتماء المدرسي، وملف التدخلات العلاجية لدعم الطلبة تعليمياً.



وأكد ضرورة متابعة دوام الطلبة بانتظام، وإلزام المدارس بإبلاغ أولياء الأمور في حال تغيب أبنائهم عن الدوام الرسمي، حفاظاً على انتظامهم وتحقيق التواصل الفعّال مع الأسر.