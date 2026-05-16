مدير تطبيق "سند": نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات

السبت، 16-05-2026 04:27 م

الوكيل الإخباري-  قال مدير تطبيق "سند" الحكومي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة محمد البطيخي، السبت، إنه جرى في عام 2024 تأسيس وحدة خاصة بالذكاء الاصطناعي في الوزارة، مؤكدا أن العمل جارٍ على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين.

وأضاف البطيخي، خلال حديثه في جلسة بعنوان "كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف مفهوم الإنتاجية في القطاعات المختلفة"، عُقدت على هامش منتدى "تواصل 2026"، أن هناك خطوة يجري العمل عليها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين، عبر توفير المعلومات والرد على التساؤلات.


وعرض البطيخي، خلال الجلسة، تجربة توظف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات مرتبطة بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، من بينها استفسارات تتعلق بتجديد جواز السفر.


وجرت التجربة دون الحديث مع موظف حقيقي، وإنما عبر توظيف خاصية الذكاء الاصطناعي، التي أجابت على استفسارات البطيخي وصولا إلى مرحلة إرسال الموقع الجغرافي لأقرب موقع لدائرة الأحوال المدنية من مكان وجوده.


وأكد أن الوزارة تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.


وقال البطيخي، ردا على استفسارات خلال الجلسة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في القطاع العام، إن هناك وظائف في القطاع العام ستخف الاعتمادية عليها، مثل عمل أقسام الرد الآلي، "ولكن بذات الوقت سيكون هنالك أدوار ثانية لهؤلاء الموظفين".

 
 


