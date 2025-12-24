مدير "تنشيط السياحة": أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، رمزي المعايطة، أن انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي (Global Entry) يمثل خطوة نوعية لتسهيل حركة المسافرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، قال المعايطة، إن إعلان الأردن والولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي عن انضمام المملكة إلى البرنامج الذي يسهم في تسريع إجراءات الدخول للمسافرين الأعضاء عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن.



وبين أن هذا البرنامج يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية "الأردنية-الأميركية"، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للرؤية الملكية الحكيمة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مكانة الأردن دوليا، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.



وأشار المعايطة إلى أن القرار سيمنح المسافر الأردني إلى الولايات المتحدة ميزات مهمة، خصوصا وأنه يأتي قبيل مشاركة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تستضيف مباريات البطولة 11 مدينة أميركية هي: سياتل، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، وفيلادلفيا، وأتلانتا، وميامي، وبوسطن، ونيويورك.



وبين أن انضمام المملكة إلى البرنامج العالمي دليل على السمعة العالمية التي يحظى بها الأردن كدولة مستقرة في الشرق الأوسط، وهو ما سينعكس على تعزيز ثقة المسافرين في جميع أنحاء العالم بالأردن كوجهة سياحية متكاملة وآمنة وجاذبة.



وأوضح أن القرار يؤكد أن الأردن يحظى بمكانة عالمية مرموقة من باب الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والحوكمة المؤسسية، وهو ما سيسهم في دعم جهود هيئة تنشيط السياحة التسويقية والترويجية للمملكة وتعزيز ميزاتها التنافسية عالميا.



ولفت إلى أن الناقل الوطني الملكية الأردنية سيستفيد إيجابيا من القرار، إذ ستزداد أعداد المسافرين الأردنيين المتوقع إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة بفعل الميزات التشجيعية التي يوفرها الانضمام إلى برنامج الدخول العالمي، وبالتالي الارتفاع المتوقع في عدد الرحلات الجوية من الأردن إلى مختلف المدن الأميركية.



وبين المعايطة، أن الانضمام سينعكس إيجابيا على تعزيز التعاون بين شركات السياحة الأردنية ونظيراتها في الولايات المتحدة، إضافة إلى أنه سيسهم في دعم جهود هيئة تنشيط السياحة في فتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتج السياحي الأردني، خصوصا وأن الانضمام يحمل رسالة إيجابية للأسواق الدولية مفادها أن الأردن شريك سياحي موثوق.



وأشار إلى أن هذا البرنامج متاح فقط لعدد محدود من الدول العربية، ما يضع الأردن في موقع استراتيجي مميز على الخارطة السياحية الإقليمية والعالمية، موضحا أن تسهيل إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة لا يقتصر أثره على السفر الاعتيادي، بل يمتد لتعزيز وصول المشاركين والمشجعين في الفعاليات العالمية الكبرى، لا سيما كأس العالم لكرة القدم.



وقال المعايطة إن هذه الإنجازات تأتي تحت الرعاية المباشرة لجلالة الملك وحرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع السياحي، بما يعكس رؤية قيادية نحو تعزيز المكانة الدولية للأردن.



ويتيح البرنامج للأردنيين الراغبين في دخول الولايات المتحدة تقليصا كبيرا في أوقات الانتظار وإجراءات تدقيق مسرعة عند الوصول إلى المطارات الأميركية.