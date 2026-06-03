مدير دائرة الأحصاءات العامة: انطلاق المرحلة النهائية للتعداد العام للسكان والمباني مطلع تشرين الثاني

04:59 م

الوكيل الإخباري- كشف مدير دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أنه من المتوقع إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمباني قبل نهاية العام الحالي، بعد تنفيذ المرحلة النهائية من التعداد مطلع شهر تشرين الثاني المقبل. اضافة اعلان





وقال فريحات، خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة بحضور مديري الدوائر، إن محافظة جرش تُعد السابعة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان والمباني، مبيناً أنه سيتم الاستعانة بنحو 10 آلاف معلم للمشاركة في تنفيذ التعداد.



وأضاف أن المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمباني ستنطلق مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، وستستمر لمدة شهر. وأوضح أن التعداد سيتم على مرحلتين؛ الأولى إلكترونية وغير ميدانية وتستمر ثلاثة أيام، فيما تُستكمل بقية مراحل التعداد ميدانياً.





