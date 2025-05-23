مدير زراعة الكرك يؤكد أهمية الإرشاد الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، أهمية الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين وتعريفهم بالزراعات المرنة القادرة على التكيف مع مختلف الظروف الزراعية وصولا إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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