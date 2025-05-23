مدير زراعة الكرك يؤكد أهمية الإرشاد الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية

وأوضح العضايلة في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخراً عن انطلاق مدارس المزارعين الحقلية في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن خطة زراعية وطنية شاملة تستهدف تمكين المزارعين وتطوير مهاراتهم في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة.
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