الجمعة 2025-05-23 06:51 م
 

مدير زراعة الكرك يؤكد أهمية الإرشاد الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية

الكرك
الكرك
 
الجمعة، 23-05-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، أهمية الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين وتعريفهم بالزراعات المرنة القادرة على التكيف مع مختلف الظروف الزراعية وصولا إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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وأوضح العضايلة في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخراً عن انطلاق مدارس المزارعين الحقلية في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن خطة زراعية وطنية شاملة تستهدف تمكين المزارعين وتطوير مهاراتهم في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة.

 
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