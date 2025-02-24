مدير زراعة المفرق: استئناف تصدير الأغنام للأسواق الخليجية

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة المفرق المهندس عبدالله القضاة، استئناف صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية.

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وقال القضاة لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، إن عملية تصدير الأغنام للأسواق الخليجية ستتم وفق للاشتراطات المعتمدة بين الدول في هذا السياق، مبينا أنه من ضمن هذه الاشتراطات حجر الأغنام لمدة 21 يوما من خلال محجر صرة البيطري التابع للمديرية، إضافة إلى 3 محاجر بيطرية خاصة جرى اعتمادها لهذه الغاية، وأن يتم خلال فترة الحجر إعطاء المطاعيم اللازمة لكافة الأغنام الموجودة في المحجر.



وأكد القضاة أنه في حال وجود أعداد من الأغنام في أي محجر سواء محجر صرة البيطري أو المحاجر الخاصة المعتمدة، فإنه لا يتم إدخال أي أغنام أخرى المحجر خلال فترة الحجر والتي تمتد لمدة 21 يوما .

وأوضح أن اعتماد 3 محاجر خاصة إلى جانب محجر صرة البيطري تهدف إلى تغطية عملية حجر كافة أعداد الأغنام المنوي تصديرها للأسواق الخليجية.