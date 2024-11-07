مدير شباب الكرك يتفقد احتياجات المراكز الشبابية في المحافظة

الوكيل الإخباري- تفقد مدير شباب محافظة الكرك، الدكتور ثامر المجالي اليوم الخميس عددا من المراكز الشبابية في المحافظة، واطلع على الأنشطة والبرامج المقدمة، واستمع إلى احتياجات ومطالبات رؤساء ومشرفي المراكز.

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وأوضح المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الجولة تأتي في إطار برنامج الزيارات الميدانية الذي أعدته المديرية والهادفة إلى متابعة واقع الحركة الرياضية والشبابية، وتعزيز قنوات التواصل مع العاملين في القطاع الشبابي والمركز الشبابية.



وأكد المجالي خلال جولته أهمية دعم المنشآت الشبابية لتلبية احتياجات الشباب وتحقيق رسالة الوزارة ورؤيتها، بما يضمن الوصول إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المراكز.