مدير شباب الكرك يتفقد احتياجات المراكز الشبابية في المحافظة

وأوضح المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الجولة تأتي في إطار برنامج الزيارات الميدانية الذي أعدته المديرية والهادفة إلى متابعة واقع الحركة الرياضية والشبابية، وتعزيز قنوات التواصل مع العاملين في القطاع الشبابي والمركز الشبابية.
وأكد المجالي خلال جولته أهمية دعم المنشآت الشبابية لتلبية احتياجات الشباب وتحقيق رسالة الوزارة ورؤيتها، بما يضمن الوصول إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المراكز.
بدورهم، ثمن رؤساء المراكز الشبابية المتابعة المستمرة من مديرية شباب الكرك، مطالبين بضرورة دعم الخطط الشبابية لهذه المراكز وصولا إلى تحقيق الأهداف الشبابية والمجتمعية المنشودة.
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