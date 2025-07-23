مدير عام "الأحوال المدنية" يتفقد مديرية الطفيلة ومكاتبها

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الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث الطيب، مديرية أحوال وجوازات الطفيلة ومكاتبها في الطفيلة والحسا والعين البيضاء، ضمن جولة ميدانية تهدف إلى متابعة سير العمل والاطلاع على واقع تقديم الخدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وأكد الطيب أن التواصل المباشر مع المواطنين في الميدان يعد مؤشرًا مهمًا لقياس الأداء المؤسسي، ويساهم في دعم جهود التجويد المستمر لخدمات الدائرة وتطويرها، من خلال الوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على معالجتها بشكل فوري وفعّال.



وأشار إلى أن الدائرة تضع ضمن أولوياتها نقل مكتب أحوال وجوازات الطفيلة إلى موقع بديل يتناسب مع حجم العمل المتزايد، ويسهم في تحسين بيئة الخدمة وتوفير التسهيلات اللازمة للمراجعين.



وأوضح الطيب أن الدائرة أطلقت أكثر من 25 خدمة إلكترونية تشمل إصدار وتجديد جوازات السفر، ودفاتر العائلة، وتسجيل الواقعات الحيوية، ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة داخل المملكة وخارجها.



وأضاف أن الدائرة أصدرت حتى الآن أكثر من 100 ألف شهادة رقمية للواقعات المسجلة مسبقًا، وهو ما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة بمنظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



وبيّن أن مديرية أحوال وجوازات الطفيلة تضم أربعة مكاتب في كل من الطفيلة، والحسا، والعين البيضاء، وبصيرا، وقد أنجزت منذ بداية العام الحالي أكثر من 13 ألف معاملة ووثيقة، في حين شهد المركز الحكومي الشامل في منطقة القادسية إصدار أكثر من 2500 وثيقة للمواطنين منذ افتتاحه.



ودعا الطيب إلى تحليل أبرز القضايا والاختلالات الواردة في تقرير المتسوق الخفي والمتعلقة بمكاتب أحوال وجوازات الطفيلة، ووضع خطة عمل لمعالجة تلك الملاحظات ضمن إطار زمني محدد، سواء تعلقت بتأهيل وتدريب الموظفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تطوير الإجراءات الإدارية، تأكيدًا على التزام الدائرة بتطوير الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.



واستمع الطيب إلى آراء وملاحظات مواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، مشيدًا بجهود موظفي المديرية وما يبذلونه من عمل دؤوب لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتكامل بين الكوادر يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدائرة والارتقاء بالخدمة العامة.



وخلال الجولة التقى الطيب بمحافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، وأكّدا أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التكامل بين الدوائر الحكومية في المحافظة، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى التسهيل على المواطنين، وتطوير بيئة الخدمة الحكومية، تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا لوقتهم وجهودهم.