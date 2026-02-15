مدير عام الإحصاءات: الاستعانة بخدمات 8 آلاف معلم في المرحلة الأخيرة من التعداد السكاني

12:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764362 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن الدائرة ستستعين بخدمات 8 آلاف معلم في المرحلة الأخيرة من التعداد العام للسكان والمساكن 2026. اضافة اعلان





وقال فريحات خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة العدّ الفعلي للسكان والتي ستكون خلال عطلة المدارس.



وأضاف أن الدائرة تعمل الآن بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة الحصر، حيث جرى تقسيم المملكة إلى 24 ألف مربع سكني وهو أقل من نطاق القرية حيث يضم نحو 50 إلى 100 أسرة.



وأشار فريحات إلى أن التعداد سيقوم بحصر أعداد الوافدين واللاجئين وعدد العمالة في الأردن بما يضمن توفير بيانات إحصائية لمعرفة الوضع القائم.



وبيّن أن كافة البيانات التي يجري جمعها خلال التعداد سرية بالكامل ومحمية بموجب القانون وتراعي خصوصية الأفراد والأسر.



وتابع فريحات أن التعداد السكاني يجري إقامته كل 10 سنوات ويجري فيه حصر عدد السكان والأجانب والمنشآت والمنازل وغيرها من التفاصيل المهمة للتخطيط.



وأوضح أن الدائرة أدخلت التكنولوجيا بشكل كبير خلال التعداد الحالي بخلاف ما كان معمولا به خلال التعداد الأخير.

تم نسخ الرابط





