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مدير عام الجمارك يوجه بتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر

مدير عام الجمارك يوجه بتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر
جانب من الزيارة التفقدية
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري-   قام مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك احمد العكاليك، بزيارة تفقدية إلى مركز حدود جابر، حيث اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات الجمركية المتبعة في المركز. ووجه خلال زيارته بتسهيل كافة الإجراءات على الأخوة المسافرين والشحن لضمان انسيابية حركة المرور وتخفيف فترة الانتظار.اضافة اعلان

وأكد العكاليك على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتسهيل حركة الشحن والمسافرين، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية والجمركية اللازمة.
 
 
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