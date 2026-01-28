مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح مختبر النوم القسري للأطفال

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية، في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، اليوم الأربعاء، مختبر النوم القسري للأطفال.

وأكد مدير الخدمات الطبية الملكية أنها تسعى دائماً إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، وتحسين مستوى العمل، وتحقيق نتائج مميزة تنعكس إيجاباً على متلقي الخدمة، مشيراً إلى التطلعات المستقبلية التي من شأنها توسيع المساحة في التخصصات الطبية الفرعية، بما يسهم في تعزيز الصورة المشرقة للخدمات الطبية الملكية داخلياً وخارجياً.



وقال مدير المستشفى: “نحرص في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال على التطوير المستمر ومواكبة كل ما هو حديث في مجالات التشخيص والعلاج، لتعزيز مكانة المستشفى كمركز وطني مرجعي متكامل، بجهود الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية التي عملت بإخلاص وتفانٍ”.