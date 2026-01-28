مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح مختبر النوم القسري للأطفال

وأكد مدير الخدمات الطبية الملكية أنها تسعى دائماً إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، وتحسين مستوى العمل، وتحقيق نتائج مميزة تنعكس إيجاباً على متلقي الخدمة، مشيراً إلى التطلعات المستقبلية التي من شأنها توسيع المساحة في التخصصات الطبية الفرعية، بما يسهم في تعزيز الصورة المشرقة للخدمات الطبية الملكية داخلياً وخارجياً.
وقال مدير المستشفى: “نحرص في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال على التطوير المستمر ومواكبة كل ما هو حديث في مجالات التشخيص والعلاج، لتعزيز مكانة المستشفى كمركز وطني مرجعي متكامل، بجهود الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية التي عملت بإخلاص وتفانٍ”.
وبيّن رئيس اختصاص الأمراض الصدرية للأطفال، أن قسم الصدرية تتعدى مرحلة التشخيص، وصولاً لأحدث الحلول العلاجية، حيث يتم توفير أجهزة التنفس الاصطناعي المنزلي لمرضى عجز التنفس، وتقديم المطاعيم الوقائية مثل المكورات الرئوية والإنفلونزا لمرضى الأمراض الرئوية المزمنة، مضيفاً أنه تم إدخال العلاج البيولوجي لمرضى الربو القصبي التحسسي المزمن وفق البروتوكولات العالمية، بمعدل عيادة أسبوعياً.
