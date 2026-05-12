مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي وفداً من لجنة فلسطين النيابية

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، اليوم الثلاثاء، في مكتبه، وفداً من لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب سليمان السعود .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف توفير الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية.



وبين العميد الطبيب الحموري حرص الخدمات الطبية الملكية على مواصلة دعم كوادرها الطبية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، والاستمرار في تقديم خدمات طبية وعلاجية متقدمة تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها، وتجسد رسالتها الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.