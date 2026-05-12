مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي وفداً من لجنة فلسطين النيابية

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف توفير الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية.
وبين العميد الطبيب الحموري حرص الخدمات الطبية الملكية على مواصلة دعم كوادرها الطبية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، والاستمرار في تقديم خدمات طبية وعلاجية متقدمة تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها، وتجسد رسالتها الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد النيابي مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، وجهود القوات المسلحة في إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في المستشفيات الميدانية الأردنية، وما يقدمونه من خدمات ورعاية طبية وإنسانية للأشقاء في قطاع غزة.
