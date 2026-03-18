مدير عام الخدمات الطبية يتفقد المستشفيات العسكرية في إقليم الشمال

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب سهل الحموري، اليوم الأربعاء، مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري بمحافظتي جرش وعجلون، ومستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة اربد.

واستمع مدير عام الخدمات الطبية الملكية إلى إيجاز قدمه مدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري العميد الطبيب طارق العثامنة حول الطاقة الاستيعابية للمستشفى، وأعداد الكوادر المؤهلة، واستحداث الأقسام، إضافةً إلى آخر الإنجازات والعمليات النوعية التي تُجرى فيه، إلى جانب ورشات العمل التي تُعقد بهدف تثقيف وتوعية الكوادر بمهارات التواصل الفعّال في التعامل مع المرضى والمراجعين.



وجال الحموري في أقسام ومرافق المستشفى، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين، مستمعاً إلى ملاحظات المرضى والكوادر الطبية، ومؤكداً على أهمية توفير بيئة عمل داعمة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة.



وفي سياق متصل، تفقد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد، وكان في استقباله مدير المستشفى العميد الطبيب عبدالحميد العدوان.

واستمع الحموري إلى إيجاز عن آخر الإنجازات الطبية في المستشفى والعمليات التي تُجرى فيه، إضافة إلى طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، ومستوى الجاهزية الفنية والتقنية للأقسام المختلفة، والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الرعاية الطبية.



وأكد الحموري أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات الطبية، وضرورة تحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية وتعزيز كفاءة الكوادر لتقديم خدمة طبية متميزة تلبي احتياجات المرضى والمراجعين، مشدداً على ضرورة اعتماد أفضل الممارسات الطبية، وتكثيف البرامج التدريبية وورش العمل، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في بيئة العمل، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة ويواكب أحدث المستجدات في مختلف المجالات الطبية.

وخلال الجولة التفقدية في أقسام المستشفى، إلتقى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بعدد من المرضى والمراجعين وذويهم ، واطمأن على أوضاعهم الصحية وسير تقديم الرعاية لهم، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكداً على العمل لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.