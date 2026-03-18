مدير عام الخدمات الطبية يتفقد المستشفيات العسكرية في إقليم الشمال

واستمع مدير عام الخدمات الطبية الملكية إلى إيجاز قدمه مدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري العميد الطبيب طارق العثامنة حول الطاقة الاستيعابية للمستشفى، وأعداد الكوادر المؤهلة، واستحداث الأقسام، إضافةً إلى آخر الإنجازات والعمليات النوعية التي تُجرى فيه، إلى جانب ورشات العمل التي تُعقد بهدف تثقيف وتوعية الكوادر بمهارات التواصل الفعّال في التعامل مع المرضى والمراجعين.
وجال الحموري في أقسام ومرافق المستشفى، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين، مستمعاً إلى ملاحظات المرضى والكوادر الطبية، ومؤكداً على أهمية توفير بيئة عمل داعمة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة.
وفي سياق متصل، تفقد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد، وكان في استقباله مدير المستشفى العميد الطبيب عبدالحميد العدوان.
واستمع الحموري إلى إيجاز عن آخر الإنجازات الطبية في المستشفى والعمليات التي تُجرى فيه، إضافة إلى طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، ومستوى الجاهزية الفنية والتقنية للأقسام المختلفة، والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الرعاية الطبية.
وأكد الحموري أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات الطبية، وضرورة تحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية وتعزيز كفاءة الكوادر لتقديم خدمة طبية متميزة تلبي احتياجات المرضى والمراجعين، مشدداً على ضرورة اعتماد أفضل الممارسات الطبية، وتكثيف البرامج التدريبية وورش العمل، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في بيئة العمل، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة ويواكب أحدث المستجدات في مختلف المجالات الطبية.
وفي ختام اللقاء، شارك الحموري مرتبات مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري مأدبة الإفطار، في لفتة إنسانية تعكس عمق التواصل والاهتمام بالكوادر، وتؤكد أهمية تعزيز الروح المعنوية وقيم التعاون والعمل الجماعي، بما يعزز بيئة عمل إيجابية داخل المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
وصول طواقم مستشفى الميدان الأردني نابلس 10
-
المومني: 150 مليون دينار تكلفة الأحداث الإقليمية على الأردن خلال شهر
-
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السعودي
-
المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة
-
المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونسعى لتخفيف آثار الأزمة على المملكة
-
الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة
-
الديوان الملكي يعزي بشهداء الواجب
-
أسواق الرصيفة تشهد إقبالا مع قرب عيد الفطر