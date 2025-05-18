الأحد 2025-05-18 06:33 م
 

مدير عام "الخط الحجازي" ورئيس بلدية الجيزة يتفقدان أعمال الصيانة في محطة الجيزة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
 
الأحد، 18-05-2025 04:49 م
الوكيل الإخباري-   تفقد مدير عام مؤسسة الخط الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل، ورئيس بلدية الجيزة قدر الفايز، اليوم، أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الجارية في محطة الجيزة، والتي تُعد من المحطات الرئيسة على مسار الخط الحجازي الأردني.اضافة اعلان


وخلال الجولة، اطلعا على مراحل العمل والتحديثات التي تنفذها الفرق الفنية في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمحطة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد الدكتور خليل أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المؤسسة لمتابعة سير الأعمال ميدانياً، وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية، مشيراً إلى أهمية محطة الجيزة كونها نقطة حيوية على خط سير القطار.

ونوّه إلى أن الهدف الرئيس هو إتاحة الفرص أمام أبناء المجتمع المحلي، والتفاعل مع المشاركين برحلات القطار، إضافة إلى عمل بازارات تخدم أبناء المنطقة وتفعيل دور المجتمع.

من جانبه، عبّر الفايز عن دعمه الكامل لهذه الجهود، مؤكداً على التعاون المستمر بين البلدية والمؤسسات الوطنية لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المنطقة، بما يخدم أهالي الجيزة وزوارها.

وتُعد محطة الجيزة من المحطات التاريخية المهمة على الخط الحجازي الأردني، وتولي المؤسسة عناية خاصة بأعمال تطويرها وصيانتها المستمرة.
 
gnews

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