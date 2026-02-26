مدير عام الصحة العالمية والأميران هاري وميغان يزورون أطفال غزة بالمستشفى التخصصي

11:33 ص

زار مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، يرافقه الأمير هاري وزوجته الأميرة ميغان، دوق ودوقة ساسكس، المستشفى التخصصي في عمان أمس الأربعاء، واطلعوا على أوضاع عدد من أطفال غزة الذين تم إجلاؤهم أخيرًا لتلقي العلاج في المستشفى.





واستمع الوفد إلى شهادات من الأطفال ومرافقيهم حول التحديات الصحية التي واجهوها خلال العامين الماضيين في ظل محدودية الموارد الطبية نتيجة الحصار والعدوان على قطاع غزة، وما ترتب من تأخر في تلقي العلاج المنقذ للحياة.



وشملت الحالات إصابات حرب بالغة، أمراض دم، إضافة إلى حالات حرجة ومعقدة تتطلب تدخلات تخصصية دقيقة.



من جهتهم، عرض الفريق الطبي المسار العلاجي المتكامل للمرضى منذ لحظة استقبالهم من الحدود الأردنية، مرورًا بالخطة العلاجية متعددة التخصصات، وصولًا إلى استقرار حالتهم الصحية والنفسية.



وأكد مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية بإطلاق مبادرة "الممر الطبي الأردني" لعلاج ألفي طفل من قطاع غزة، مشددًا على أن المستشفى يضع إمكاناته الطبية والبشرية كافة في خدمة هذه الرسالة الإنسانية.



وأشاد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ووزارة الصحة وخلية الأزمة في التنسيق لعمليات الإخلاء الطبي من غزة إلى الأردن.



من جهته، أعرب الدكتور غيبرييسوس عن تقديره العميق للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في استقبال اللاجئين وعلاج مرضى غزة، والدور المحوري للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة.



وأشاد بمستوى الرعاية الطبية المتقدمة التي يتلقاها الأطفال، وبكفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وبالنهج الشمولي الذي يراعي الجوانب الإنسانية والنفسية إلى جانب العلاج السريري.



كما عبر الأمير هاري والأميرة ميغان عن تعاطفهما العميق مع الأطفال المرضى ومرافقيهم، ومنحاهم رسالة أمل وتشجيع، مؤكدين دعمهما المستمر للجهود الإنسانية والطبية الرامية إلى تحسين حياة الأطفال المتأثرين بالأزمات الصحية في غزة.





