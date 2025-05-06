مدير عام دائرة الإحصاءات العامة يطلع على سير العمل في مكتب إقليم الشمال

الوكيل الإخباري- زار مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات مكتب إحصاءات إقليم الشمال التابع للدائرة.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي ينفذها المدير العام إلى مختلف مكاتب الدائرة في المملكة بهدف رفع كفاءة العمل وتحفيز الكوادر الميدانية.



وبحسب بيان الدائرة اليوم الثلاثاء، اطلع فريحات على سير العمل والخدمات الإحصائية التي يتم تقديمها في الإقليم، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين المكتب الإقليمي والمركز الرئيسي بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات الإحصائية وضرورة تطوير الأداء ورفع كفاءة الكوادر استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها مشروع التعداد العام للسكان والمساكن الذي يُعد من أكبر المشاريع الوطنية التي تنفذها الدائرة.