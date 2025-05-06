الثلاثاء 2025-05-06 02:44 م
 

مدير عام دائرة الإحصاءات العامة يطلع على سير العمل في مكتب إقليم الشمال

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري- زار مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات مكتب إحصاءات إقليم الشمال التابع للدائرة.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي ينفذها المدير العام إلى مختلف مكاتب الدائرة في المملكة بهدف رفع كفاءة العمل وتحفيز الكوادر الميدانية.


وبحسب بيان الدائرة اليوم الثلاثاء، اطلع فريحات على سير العمل والخدمات الإحصائية التي يتم تقديمها في الإقليم، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين المكتب الإقليمي والمركز الرئيسي بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات الإحصائية وضرورة تطوير الأداء ورفع كفاءة الكوادر استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها مشروع التعداد العام للسكان والمساكن الذي يُعد من أكبر المشاريع الوطنية التي تنفذها الدائرة.


كما استمع إلى إيجاز من مدير مكتب إحصاءات إقليم الشمال وصفي مياس، عن سير وواقع وبرامج العمل، كما استمع الى ملاحظات الموظفين والكوادر الميدانية ومقترحاتهم وناقش معهم أبرز التحديات وسبل تطوير الأداء، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لمواكبة التطورات التقنية وتعزيز الشفافية في العمل الإحصائي.

 
gnews

أحدث الأخبار

إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في محافظة جرش

أخبار محلية مشروع جديد بـ10.34 مليون دولار لتحسين شبكات المياه في جرش

فل

طب وصحة رغم فوائدها... 3 فئات ممنوعة من تناول بذور الشيا!

​ مصنع أسمنت "باجل"

عربي ودولي الغارات الإسرائيلية حولت مصدر رزق آلاف اليمنيين إلى ركام

ل

أخبار محلية تعيين نزار حداد ممثلاً لمنظمة الفاو ومديراً لبرامجها في السعودية

ل

أخبار محلية الهواري يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية القطاع الصحي

ل

أخبار محلية وزير الثقافة يفتتح بازار الخضر السنوي في ماحص والفحيص

قبقثب

طب وصحة الشموع المعطرة... رائحة جذابة بمخاطر صحية محتملة!

يق

طب وصحة علامات مبكرة قد تشير للإصابة بالخرف في سن الأربعين



 
 





الأكثر مشاهدة