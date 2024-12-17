مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة يتفقد المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

وقال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة، إنه تم الاتفاق مع دائرة الجمارك العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لاستقبال البضائع وفق الأطر القانونية المتبعة، موضحا أن هذه الزيارة تؤكد أهمية المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، والتوقعات المستقبلية بزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الفعاليات الاقتصادية فيها خلال الفترة المقبلة.
بترا
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