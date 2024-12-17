 
الثلاثاء 2024-12-17 02:21 م
 

مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة يتفقد المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

مدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة العميد أحمد العكاليك - ارشيفية
مدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة العميد أحمد العكاليك - ارشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 01:41 م
الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة العميد أحمد العكاليك اليوم الثلاثاء، المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة والمركز الجمركي في المنطقة ومدى جاهزيته لاستقبال البضائع.اضافة اعلان


وقال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة، إنه تم الاتفاق مع دائرة الجمارك العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لاستقبال البضائع وفق الأطر القانونية المتبعة، موضحا أن هذه الزيارة تؤكد أهمية المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، والتوقعات المستقبلية بزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الفعاليات الاقتصادية فيها خلال الفترة المقبلة.

بترا
 
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