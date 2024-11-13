مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يحاضر في كلية الدفاع الوطني

وقال الدكتور مهيدات: "إن المؤسسة رائدة عالمياً في مجال الرقابة الغذائية وتهدف رسالتها إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري وفاعليه ومأمونية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أسس علمية ومعايير عالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء، وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء".
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