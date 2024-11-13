مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- ألقى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "دور الأمن الغذائي والدوائي وأثره على الأمن الوطني"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 22، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

اضافة اعلان



وقال الدكتور مهيدات: "إن المؤسسة رائدة عالمياً في مجال الرقابة الغذائية وتهدف رسالتها إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري وفاعليه ومأمونية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أسس علمية ومعايير عالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء، وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء".