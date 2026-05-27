مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية يتفقد سير العمل بأول أيام العيد

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور بسام الشلول، اليوم الأربعاء، سير العمل في المستشفى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واطمأن الدكتور الشلول خلال الجولة على المرضى، وتفقد أحوالهم، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقونها، ومدى رضاهم عنها، مؤكداً حرص المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية والإنسانية للمرضى والمراجعين.



ووزع الدكتور الشلول الهدايا والحلوى على المرضى والمراجعين بهذه المناسبة المباركة، وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.