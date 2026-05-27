مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية يتفقد سير العمل بأول أيام العيد

الأربعاء، 27-05-2026 09:55 م

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور بسام الشلول، اليوم الأربعاء، سير العمل في المستشفى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واطمأن الدكتور الشلول خلال الجولة على المرضى، وتفقد أحوالهم، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقونها، ومدى رضاهم عنها، مؤكداً حرص المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية والإنسانية للمرضى والمراجعين.


ووزع الدكتور الشلول الهدايا والحلوى على المرضى والمراجعين بهذه المناسبة المباركة، وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.


كما هنأ الدكتور الشلول كوادر المستشفى وموظفيه بالعيد المبارك، مثمنا جهودهم المميزة وتفانيهم في خدمة المرضى والعناية بهم، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

 
 


