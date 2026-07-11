السبت 2026-07-11 06:07 م

مدير عام مستشفى المقاصد والسفير العراقي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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جانب من اللقاء
 
السبت، 11-07-2026 05:20 م

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية، الدكتور بسام الشلول، مع السفير العراقي لدى المملكة، عمر البرزنجي، في مقر السفارة العراقية بعمان، آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين سفارة جمهورية العراق ومستشفى المقاصد الخيرية.

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واستعرض الشلول خلال اللقاء الإمكانات الطبية والفنية التي يمتلكها مستشفى المقاصد الخيرية، وبرامج التطوير والتحديث التي ينفذها في مختلف التخصصات والخدمات العلاجية، مؤكداً حرص المستشفى على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الصحية العربية، ولا سيما العراقية، بما يعزز تبادل الخبرات ويسهم في تقديم خدمات أفضل للمرضى في البلدين.


وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمستشفى المقاصد، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز قدرة المستشفى على مواصلة أداء رسالته الإنسانية والوطنية، والارتقاء بخدماته الطبية والصحية المقدمة للفئات المحتاجة، وتنفيذ خططه التطويرية والتوسعية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية.


ووجه الشلول دعوة إلى السفير العراقي لزيارة مستشفى المقاصد الخيرية، للاطلاع على إمكاناته الطبية والتخصصية ومشاريع التطوير التي يشهدها، وبحث آفاق التعاون المشترك، فيما رحب البرزنجي بالدعوة، مؤكداً حرص السفارة العراقية على تعزيز التعاون مع المستشفى.

 
 


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