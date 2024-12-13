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مدير مستشفى التوتنجي: 5 حالات خطرة بين مصابي حريق دار المسنين

دار ضيافة المسنين
دار ضيافة المسنين
الجمعة، 13-12-2024 11:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى التوتنجي أسامه القطارنة، إن المستشفى استقبل 23 حالة جراء الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين، بينهم 5 وفيات.اضافة اعلان


وأضاف القطارنة، صباح الجمعة، أن 5 حالات موجودة في المستشفى على جهاز التنفس الاصطناعي، حالتهم خطرة.

وبين أن 13 حالة اختناق إثر الحريق في دار المسنين تخضع للمراقبة لمدة 48 ساعة.
 
gnews

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