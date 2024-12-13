مدير مستشفيات البشير: خروج 12 مسنا والحالات الأخرى قيد التقييم

وأضاف العبداللات ، الجمعة، أن باقي الحالات الموجودة في المستشفى ما زالت قيد التقييم.
وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
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