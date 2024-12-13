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مدير مستشفيات البشير: خروج 12 مسنا والحالات الأخرى قيد التقييم

مستشفى البشير
مستشفى البشير
الجمعة، 13-12-2024 03:30 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى البشير علي العبداللات، إن 12 مسن خرجوا من بين الحالات التي استقبلها المستشفى جراء الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين.اضافة اعلان


وأضاف العبداللات ، الجمعة، أن باقي الحالات الموجودة في المستشفى ما زالت قيد التقييم.

وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

 
 
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