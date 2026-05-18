مدير مهرجان جرش: المهرجان وجهة سياحية بارزة للأردن ورافعة اقتصادية

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير، أن المهرجان يشكل وجهة سياحية وثقافية بارزة للأردن، إلى جانب دوره في دعم الحركة الاقتصادية والتنموية في محافظة جرش.

ووفق بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، الاثنين، جاء ذلك في سياق الاستعدادات لانطلاق دورة المهرجان الأربعين، وخلال اجتماع عُقد الأحد في بلدية جرش الكبرى، بحضور محافظ جرش مالك خريسات، ورئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، حيث جرى بحث الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بإقامة النسخة الأربعين من المهرجان.



وناقش الخضير، بحسب البيان، بنود الاتفاقية المرتقبة بين بلدية جرش وإدارة المهرجان، إضافة إلى آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والخدمية، بما يضمن تكامل الجهود ورفع مستوى الجاهزية والتنظيم.



وأكد أن المهرجان، إلى جانب مكانته الثقافية والفنية كمنصة أردنية تحتضن الإبداع الأردني وتستضيف نخبة من الفنانين والمبدعين العرب والأجانب، يمثل رافعة اقتصادية مهمة للمحافظة، من خلال تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي خلال فترة انعقاده.



ولفت إلى أن إدارة المهرجان تضع نجاح الدورة الأربعين على رأس أولوياتها، من خلال التحضير لحفل افتتاح يليق بهذه المناسبة، إلى جانب برنامج ثقافي وفني متنوع يعكس الصورة المشرقة للمهرجان، ويعزز مكانة مدينة جرش الأثرية كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في المنطقة.



وبين الخضير أن الدورة الحالية ستشهد تنوعا واسعا في الفعاليات الأدبية والفنية، وعروض التراث والفلكلور للدول الشقيقة والصديقة المرتبطة مع الأردن باتفاقيات وبرامج للتبادل الثقافي، مؤكدا أن البرنامجين الثقافي والفني، إلى جانب حفل الافتتاح، سيحملان طابعا ينسجم مع رمزية الدورة الأربعين، التي تتزامن مع كتابة السردية الأردنية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.



وتناول الاجتماع مختلف الجوانب الخدمية والميدانية المتعلقة بمواقع الفعاليات، إذ شدد الخضير على أهمية النهج التشاركي الذي يعتمده المهرجان مع الهيئات والمجاميع الثقافية والفنية، بهدف تقديم صورة تعكس غنى وتنوع الإبداع الأردني.