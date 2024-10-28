مدير مياه إربد يوضح سبب ارتفاع قيمة فواتير المياه

الوكيل الإخباري- قال مدير مياه محافظة اربد التابعة لشركة مياه اليرموك المهندس صالح المومني انه وبعد قرار تحويل قراءة الفاتورة من ربعية الى شهرية كان هنالك قراءات تقديرية على مستوى المحافظة وهذه القراءات حقيقية وكمياتها عالية ناتجة عن قراءات تقديرية سابقة متراكمة.



وبين المومني في تصريحات صحفية ان موضوع تقدير قراءة العدادات انتهى واصبحت جميع القراءات حقيقية وتم التعامل مع القراءات السابقة ومعالجتها اعتمادا على اخر قراءة حقيقية للعداد .

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واضاف ان الشركة تقوم بتعديل القراءات احيانا الكترونيا بدون الحاجة لمراجعة المواطنين لمكاتب الشركة وان جميع القراءات التي ظهر فيها بعض المشاكل هناك فريق عمل يعمل بشكل مكثف على معالجتها بكل عدالة وشفافية ودون ان يظلم احد ولن يكون هناك قراءات تقديرية.