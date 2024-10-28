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مدير مياه إربد يوضح سبب ارتفاع قيمة فواتير المياه

عداد مياه
عداد مياه
الإثنين، 28-10-2024 04:36 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير مياه محافظة اربد التابعة لشركة مياه اليرموك المهندس صالح المومني انه وبعد قرار تحويل قراءة الفاتورة من ربعية الى شهرية كان هنالك قراءات تقديرية على مستوى المحافظة وهذه القراءات حقيقية وكمياتها عالية ناتجة عن قراءات تقديرية سابقة متراكمة.

وبين المومني في تصريحات صحفية ان موضوع تقدير قراءة العدادات انتهى واصبحت جميع القراءات حقيقية وتم التعامل مع القراءات السابقة ومعالجتها اعتمادا على اخر قراءة حقيقية للعداد .

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واضاف ان الشركة تقوم بتعديل القراءات احيانا الكترونيا بدون الحاجة لمراجعة المواطنين لمكاتب الشركة وان جميع القراءات التي ظهر فيها بعض المشاكل هناك فريق عمل يعمل بشكل مكثف على معالجتها بكل عدالة وشفافية ودون ان يظلم احد ولن يكون هناك قراءات تقديرية.

 

وفيما يخص ارتفاع قيمة الفاتورة قال: ان هذه اثمان مياه كانت تقدر وكانت اقل من الاستهلاك الحقيقي ولكن عند احضار القراءة الحقيقية التي تبين كمية الاستهلاك كاملا تم معالجتها وتقسيمها على كل الاشهر التي كانت فيها القراءة مقدرة اي ان هذه الكمية استهلكها المواطن من خلال العداد وبالتالي لا بد من فوترتها وتقسيمها على اشهر التقدير.

 
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