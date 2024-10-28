مدير مياه إربد يوضح سبب ارتفاع قيمة فواتير المياه

وبين المومني في تصريحات صحفية ان موضوع تقدير قراءة العدادات انتهى واصبحت جميع القراءات حقيقية وتم التعامل مع القراءات السابقة ومعالجتها اعتمادا على اخر قراءة حقيقية للعداد .
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