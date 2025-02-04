مدير هيئة النقل البري يتفقد خدمات مكتب الهيئة في إربد وجرش

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، أن تطوير خدمات النقل هو مركز اهتمام الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

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