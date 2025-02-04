 
الثلاثاء 2025-02-04 03:21 م
 

مدير هيئة النقل البري يتفقد خدمات مكتب الهيئة في إربد وجرش

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
الثلاثاء، 04-02-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، أن تطوير خدمات النقل هو مركز اهتمام الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أوضح القريوتي، خلال تفقده مكتب الهيئة في محافظتي إربد وجرش، أن الهيئة تحرص على تحقيق التوازن بين المشغلين والمواطنين، مع ضمان تقديم خدمات نقل مثلى تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى أهمية تسهيل الخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين.

 
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