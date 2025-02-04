مدير هيئة النقل البري يتفقد خدمات مكتب الهيئة في إربد وجرش

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أوضح القريوتي، خلال تفقده مكتب الهيئة في محافظتي إربد وجرش، أن الهيئة تحرص على تحقيق التوازن بين المشغلين والمواطنين، مع ضمان تقديم خدمات نقل مثلى تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى أهمية تسهيل الخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين.
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