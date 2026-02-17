مدير هيئة النقل: منظومة النقل المنتظم للركاب شهدت تطورا ملموسا خلال 2025

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة أن منظومة النقل العام شهدت تطورا ملموسا خاصة في مجال النقل المنتظم للركاب خلال العام الماضي 2025.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن الخدمات توسعت عبر مشروع النقل المنتظم بين عمان ومراكز المحافظات، لتشمل خطوط تربط بين العاصمة وكل من محافظات جرش واربد والكرك.



وأضاف، إن هذا المشروع يتميز باعتماد الدفع الإلكتروني والرقابة التلفزيونية والتتبع الإلكتروني والجداول الزمنية الواضحة.



وأشار في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الى أن الحكومة أقرت المرحلة الثانية من المشروع بإضافة 180 حافلة، تمهيدا لاستكمال المنظومة بين مراكز المحافظات وعمان، ضمن خطة تستهدف إدخال ألف حافلة ضمن برنامج النقل المنتظم من أصل أكثر من 5500 حافلة في المملكة.



وأضاف، رافقت ذلك قرارات تنظيمية وتشغيلية، شملت دعم المحروقات وهيكلة القطاع، وتثبيت التصاريح لمدة 10 سنوات وتعزيز الخطوط وفق آلية واضحة.



وبين الخرابشة أن التحدي يبقى قائما في ظل النمو السكاني وارتفاع عدد الرحلات اليومية، ما يتطلب توسيع الأسطول وتحسين التغطية الزمنية والمكانية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.



وقال: "يعد رفع معدل الخدمة إلى حافلة واحد لكل 1000 مواطن بدلا من 2500 مؤشرا أساسيا لزيادة الاعتماد على النقل العام وتقليل الازدحام".



ولفت الخرابشة إلى أن العمل مستمر بالإمكانات المتاحة التي بين أيدينا، مع تحقيق تقدم نوعي في مجالات الدفع الإلكتروني والتتبع والرقابة، وصولا إلى منظومة نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية.