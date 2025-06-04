مدير وكالة "تيكا" التركية في عمّان يزور مؤسسة الخط الحجازي الأردني

11:35 ص

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الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل مدير وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في المملكة جاود كوسا أوغلو، والذي قام بزيارة إلى المؤسسة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل في مشروع المتحف الجاري تنفيذه بدعم من الحكومة التركية، والذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، ويحوي ثلاثة أدوار. اضافة اعلان





وقال خليل أثناء الجولة التي قام بها إن المؤسسة تسعى إلى إنشاء هذا المتحف ليكون متحفًا فريدًا من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لما سيحويه من مقتنيات ومعدات كانت تُستخدم في تسيير القطار منذ إنشاء الخط، الذي هدف إلى نقل الحجاج من دمشق مرورًا بالأراضي الأردنية وصولًا إلى المدينة المنورة، مختصرًا الوقت على الحجاج من خمسين يومًا إلى اثنتين وسبعين ساعة.



وأضاف أن المتحف سيواكب أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في المتاحف العالمية، ليكون موقعًا سياحيًا جاذبًا للزوار الأردنيين والأجانب على حد سواء.



وخلال الزيارة، تفقد أوغلو مراحل إنجاز المشروع، واستمع إلى شرح مفصّل حول التقدم المحرز في تنفيذ الأعمال، الذي تجاوز نسبته ٨٠٪ من نسبة الإنجاز الكلي للمشروع.



من جانبه، أكّد أوغلو على أهمية المشروع في الحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للخط الحجازي، إضافة إلى تعزيز التعاون وترسيخ أواصر الأخوّة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية.



واتفق الطرفان في نهاية الجولة على ضرورة تضافر الجهود لإنجاز المشروع مع نهاية الربع الرابع من هذا العام.



وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة المشاريع التنموية التي تنفذها وكالة "تيكا" في المملكة، والتي تُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات التراث والتاريخ والمحافظة على الإرث التاريخي المشترك.