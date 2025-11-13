الخميس 2025-11-13 09:36 م
 

مذكرة بين ديوان المحاسبة ومكتب التدقيق الوطني في بريطانيا

الخميس، 13-11-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري- وقع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين وسفير المملكة المتحدة لدى الأردن فيليب هول، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الديوان ومكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، حيث مثل المكتب عبر "زووم" رئيسه المراقب المالي والمراجع العام غاريث ديفيس.

وتأتي المذكرة التي حضر توقيعها، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، ضمن إطار التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة، دعما لخطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي يشكل الديوان أحد ركائزها الأساسية.


ونصت المذكرة على قيام مكتب التدقيق الوطني، والهيئة العليا المستقلة للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة المتحدة، على تنفيذ مهمة مراجعة النظير وفقا للممارسات الدولية الفضلى، حيث ستتضمن المهمة مراجعة نطاق ومنهجية وآليات التدقيق لدى ديوان المحاسبة ومدى توافقها مع المعايير الدولية بما يعزز مصداقية العمل الرقابي ويسهم في تطوير جودة المخرجات الرقابية وتحسين منهجيات التدقيق وأنظمة تدريب الموظفين.

 
 
