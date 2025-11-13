مذكرة بين ديوان المحاسبة ومكتب التدقيق الوطني في بريطانيا

الوكيل الإخباري- وقع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين وسفير المملكة المتحدة لدى الأردن فيليب هول، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الديوان ومكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، حيث مثل المكتب عبر "زووم" رئيسه المراقب المالي والمراجع العام غاريث ديفيس.

اضافة اعلان



وتأتي المذكرة التي حضر توقيعها، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، ضمن إطار التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة، دعما لخطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي يشكل الديوان أحد ركائزها الأساسية.