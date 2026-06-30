مذكرة تعاون بين المواصفات والمقاييس ونظيرتها الرواندية

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز التعاون الفني بين الجانبين، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الأردن ورواندا، من خلال إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ومواءمة الإجراءات الفنية بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء؛ تتضمن المذكرة التعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتأهيل الكوادر الفنية في مجالات التقييس، وإصدار شهادات حلال للمنتجات، والفحص والمترولوجيا، وتعزيز الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
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