الثلاثاء 2026-06-30 02:18 م

مذكرة تعاون بين المواصفات والمقاييس ونظيرتها الرواندية

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:31 م

الوكيل الإخباري-    وقّعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ونظيرتها الرواندية ممثلة بمجلس المواصفات الرواندي (RSB)، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال المقاييس وإعداد المواصفات القياسية، وإجراء الفحوصات المخبرية، ومنح شهادات المطابقة، وتبادل الخبرات والتدريب في مجالات البنية التحتية للجودة.

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وتأتي المذكرة في إطار تعزيز التعاون الفني بين الجانبين، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الأردن ورواندا، من خلال إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ومواءمة الإجراءات الفنية بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.


وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء؛ تتضمن المذكرة التعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتأهيل الكوادر الفنية في مجالات التقييس، وإصدار شهادات حلال للمنتجات، والفحص والمترولوجيا، وتعزيز الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

 
 


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