مذكرة تعاون بين المواصفات والمقاييس ونظيرتها الرواندية

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ونظيرتها الرواندية ممثلة بمجلس المواصفات الرواندي (RSB)، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال المقاييس وإعداد المواصفات القياسية، وإجراء الفحوصات المخبرية، ومنح شهادات المطابقة، وتبادل الخبرات والتدريب في مجالات البنية التحتية للجودة.

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وتأتي المذكرة في إطار تعزيز التعاون الفني بين الجانبين، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الأردن ورواندا، من خلال إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ومواءمة الإجراءات الفنية بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.