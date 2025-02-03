مذكرة تعاون بين جمعيتي الفنادق وأصدقاء مرضى حساسية القمح

الوكيل الإخباري- وقعت جمعية الفنادق الأردنية مذكرة تعاون مع جمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح، بهدف نشر الوعي الصحي حول حساسية القمح بين العاملين في القطاع الفندقي، ولا سيما في أقسام الطهي وخدمة الطعام والشراب.

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