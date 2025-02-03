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مذكرة تعاون بين جمعيتي الفنادق وأصدقاء مرضى حساسية القمح

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الإثنين، 03-02-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-    وقعت جمعية الفنادق الأردنية مذكرة تعاون مع جمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح، بهدف نشر الوعي الصحي حول حساسية القمح بين العاملين في القطاع الفندقي، ولا سيما في أقسام الطهي وخدمة الطعام والشراب.

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وبحسب بيان لجمعية الفنادق اليوم الاثنين، وقع المذكرة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، حسين عودة هلالات، ورئيسة جمعية أصدقاء مرضى حساسية القمح، سهير عبد القادر.

وتهدف المذكرة إلى توعية العاملين في المنشآت الفندقية بكيفية التعامل مع النزلاء المرضى الذين يعانون من حساسية القمح من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية حول طبيعة المرض، وأعراضه، وطرق تجنب التلوث الغذائي، إضافة إلى إعداد قوائم طعام مخصصة للفنادق الأعضاء.

 
gnews

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