مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وشركة الحوسبة الصحية (برنامج حكيم)، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون في عدد من المجالات التي تعزز الوعي الصحي في المجتمع.

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وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، والمدير التنفيذي للشركة المهندس عمر عايش، إلى تعزيز الجهود المبذولة في المجال الصحي من خلال تطوير وتحديث نظم المعلومات الصحية.



وأكد البلبيسي، أهمية التعاون لتوفير المعلومات الطبية لجميع المعنيين، للاستفادة منها في تحسين وتطوير المنظومة الصحية، من خلال البناء عليها مستقبلا.