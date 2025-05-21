الأربعاء 2025-05-21 04:57 م
 

مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
 
الأربعاء، 21-05-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-    وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وشركة الحوسبة الصحية (برنامج حكيم)، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون في عدد من المجالات التي تعزز الوعي الصحي في المجتمع.

اضافة اعلان


وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، والمدير التنفيذي للشركة المهندس عمر عايش، إلى تعزيز الجهود المبذولة في المجال الصحي من خلال تطوير وتحديث نظم المعلومات الصحية.


وأكد البلبيسي، أهمية التعاون لتوفير المعلومات الطبية لجميع المعنيين، للاستفادة منها في تحسين وتطوير المنظومة الصحية، من خلال البناء عليها مستقبلا.


وقال إن الرعاية الصحية الأولية باتت حجر الأساس في المنظومة الصحية، كونها تمثل الخط الأول في توفير الإمكانيات الطبية اللازمة للمواطن بشكل سريع وبجودة عالية.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العدل

أخبار محلية "العدل" تنفذ 605 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام الحالي

الملك يتسلم التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي

ايام الفيلم اليوناني

أخبار محلية انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل

تعبيرية

اقتصاد محلي 35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الزرقاء

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

مركز ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً

الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار

أخبار محلية الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

أخبار محلية مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"



 
 





الأكثر مشاهدة