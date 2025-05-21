مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"

وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، والمدير التنفيذي للشركة المهندس عمر عايش، إلى تعزيز الجهود المبذولة في المجال الصحي من خلال تطوير وتحديث نظم المعلومات الصحية.
وأكد البلبيسي، أهمية التعاون لتوفير المعلومات الطبية لجميع المعنيين، للاستفادة منها في تحسين وتطوير المنظومة الصحية، من خلال البناء عليها مستقبلا.
وقال إن الرعاية الصحية الأولية باتت حجر الأساس في المنظومة الصحية، كونها تمثل الخط الأول في توفير الإمكانيات الطبية اللازمة للمواطن بشكل سريع وبجودة عالية.
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