مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية

الوكيل الإخباري- وقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الخدمات البريدية.

جاء ذلك ضمن ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في قطاعات حيوية.