مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية

الأربعاء، 15-04-2026 05:52 م

الوكيل الإخباري-    وقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الخدمات البريدية.

جاء ذلك ضمن ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في قطاعات حيوية.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين البريد الأردني والبريد السوري، بما يمكن من تطوير منظومة الخدمات البريدية واللوجستية، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية مشتركة، ونقل أفضل الممارسات الدولية في تطوير الخدمات البريدية الحديثة.

 
 


