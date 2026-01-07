مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، وعن الشركة المدير التنفيذي الدكتور فهمي البلاونة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن المذكرة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى بناء شراكات نوعية مع مؤسسات وطنية متخصصة، تسهم في دعم التحول الرقمي في التعليم العالي وتعزيز البعد التطبيقي في البرامج الأكاديمية ورفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة تضع جودة التعليم والابتكار في صميم أولوياتها.
-
أخبار متعلقة
-
بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي
-
الأردن يجري مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية استيراد النفط
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
-
الأردن وتركيا يؤكدان دعم جهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها
-
أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور
-
العمل تبحث تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا
-
الأردن والاتحاد الأوروبي يدشنان مرحلة جديدة من الشراكة بقمة تاريخية في عمّان
-
ترميم وفرش"مسجد العراق الكبير" في الكرك