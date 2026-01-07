مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، مذكرة تفاهم مع شركة المتحدة للإنتاج التعليمي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم الرقمي، وتكنولوجيا التعليم والتدريب التطبيقي والبحث العلمي، بما ينسجم مع توجهات الجامعة في تطوير جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات العصر الرقمي.

ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، وعن الشركة المدير التنفيذي الدكتور فهمي البلاونة.