الأربعاء 2026-01-07 01:56 م

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأربعاء، 07-01-2026 01:26 م

الوكيل الإخباري-    وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، مذكرة تفاهم مع شركة المتحدة للإنتاج التعليمي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم الرقمي، وتكنولوجيا التعليم والتدريب التطبيقي والبحث العلمي، بما ينسجم مع توجهات الجامعة في تطوير جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات العصر الرقمي.

اضافة اعلان


ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، وعن الشركة المدير التنفيذي الدكتور فهمي البلاونة.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن المذكرة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى بناء شراكات نوعية مع مؤسسات وطنية متخصصة، تسهم في دعم التحول الرقمي في التعليم العالي وتعزيز البعد التطبيقي في البرامج الأكاديمية ورفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة تضع جودة التعليم والابتكار في صميم أولوياتها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نواب يناقشون ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول

أخبار محلية ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!

توقيع عقود عمل جماعية

أخبار محلية توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء

ؤؤي ؤ

فن ومشاهير باسم ياخور ينضم رسميًا إلى مسلسل "كذبة سودا" مع سيرين عبد النور

لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تشرع بمناقشة قانون الغاز لسنة 2025

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

أخبار محلية بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي

ب

فن ومشاهير نانسي عجرم تفتح قلبها وتكشف أسراراً لأول مرة عن زواجها وحياتها الشخصية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

ر

مناسبات تهنئة وتبريك للدكتور محمد أبو دخينه الخريشا



 






الأكثر مشاهدة