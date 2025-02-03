مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الوكيل الإخباري- وقّعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



كما تهدف المذكرة إلى تقديم الدراسات والاستشارات التي تدعم صنع القرار المستند إلى البحث العلمي والبيانات الدقيقة، بما يتماشى مع رؤية المجلس الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السياسات الاقتصادية في المملكة.



وقال رئيس الجامعة، الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن المذكرة تعكس التزام الجامعة بدورها الريادي كمؤسسة تعليمية تسعى لخدمة المجتمع من خلال البحث العلمي التطبيقي، مشيرًا إلى أن التعاون مع المجلس سيمكنها من توجيه البحث العلمي لخدمة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.



من جهته، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، أن هذه الشراكة تعزز جهود المجلس في تطوير السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد أهمية ربط مؤسسات صنع القرار بالقطاع الأكاديمي، بما يتيح الوصول إلى حلول مستندة إلى دراسات علمية دقيقة.



يُذكر أن هذه الاتفاقية تُعتبر امتدادًا لإنجازات المجلس في إعداد تقارير السياسات العامة التي ركزت على قضايا حيوية كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحليل القضايا الوطنية، وإصدار التوصيات اللازمة لدعم صناع القرار في رسم استراتيجيات مستقبلية.

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