مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وجمعية "إنتاج"

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مذكرة تفاهم مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"، لتنفيذ مبادرة TechForward، بهدف مواءمة مخرجات التعليم الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات تقنية وعملية حديثة من خلال مشاريع تطبيقية وشراكات مع قطاع التكنولوجيا.

وتهدف المذكرة إلى إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للعمل على مشاريع تخرج ذات طابع تطبيقي بالتعاون مع "إنتاج"، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير المهارات التقنية والمهنية للطلبة بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المتسارعة.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن توقيع المذكرة يأتي انسجاما مع رؤية الجامعة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعليم التطبيقي وبناء جسور فاعلة مع القطاعات الإنتاجية.


وقال إن المبادرة تمثل أنموذجا عمليا لربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي وتسهم في تعزيز جاهزية الطلبة المهنية ورفع قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، مؤكدا أن الجامعة مصنع للعقول وحاضنة لبناء الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في التنمية المستدامة.


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن التعاون مع البلقاء التطبيقية يعكس التزام الجمعية بدعم التعليم التطبيقي وبناء قدرات الشباب الأردني في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


وأضاف إن المبادرة تشكل منصة عملية لتمكين الطلبة من العمل على مشاريع حقيقية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليا وإقليميا.


بدوره، أكد عميد كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الدكتور أسامة الضرغام، أن المبادرة تمثل إضافة نوعية للبرامج الأكاديمية في الكلية، وتسهم في تعزيز الجانب التطبيقي المرتبط بتخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.


وأشار إلى أن المبادرة تتيح للطلبة فرصة الانخراط في مشاريع واقعية تسهم في صقل مهاراتهم التقنية وربط معارفهم الأكاديمية بتحديات سوق العمل.


ونصت المذكرة على إدارة وتنفيذ أنشطة المبادرة، وتنسيق التواصل بين الجامعة والشركات المشاركة وتنظيم فعاليات تدريبية وتعريفية، إلى جانب متابعة تقييم المشاريع واختيار المتميزة منها من خلال لجان مشتركة وتوفير البيئة الأكاديمية والإشراف اللازم لتنفيذ المبادرة.

 
 


