مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنيّة العقبة ومؤسسة ضمان الودائع لتعزيز التعاون المجتمعي

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الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الأردنيّة فرع العقبة مع مؤسسة ضمان الودائع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات. اضافة اعلان





وقد وقع المذكرة عن الجامعة الأردنيّة فرع العقبة رئيسها الدكتور نزيه البطوش، وعن مؤسسة ضمان الودائع مديرها العام معتز بربور، بهدف نشر الوعي المجتمعي بعمل المؤسسة في محافظة العقبة والمحافظات الجنوبية.



وتشمل الخطة عقد محاضرات توعوية، توزيع منشورات، واستخدام المنصات الإلكترونية لتحقيق هذا الهدف. كما تم الاتفاق خلال حفل التوقيع الذي حضره مساعد مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الخطايبة، ومدير البنك المركزي فرع العقبة عماد هيدموس، ومساعد رئيس الفرع الدكتور محمد المحارمة، على إجراء دراسة مشتركة لإضافة مادة علمية عن طبيعة عمل المؤسسة إلى بعض مساقات كلية الأعمال.



من جانبها، تسعى مؤسسة ضمان الودائع إلى حماية المودعين وتعزيز ثقتهم في النظام المصرفي، وهو ما يساهم في استقرار القطاع المصرفي والمالي في المملكة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

