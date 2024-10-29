 
الثلاثاء 2024-10-29 06:31 م
 

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز تطوير الأعمال

الجامعة الاردنية
الجامعة الأردنية
الثلاثاء، 29-10-2024 05:55 م

الوكيل الإخباري-   وقعت الجامعة الأردنية، ومركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ جملة من النشاطات التي تهدف إلى إلحاق الشباب بالبرامج المتخصصة، وتسليحهم بالأدوات اللازمة لبدء مشاريعهم الريادية ودخول سوق العمل.

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وبحسب بيان للجامعة، نصت المذكرة التي وقعها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، ومدير عام المركز غالب حجازي، على التعاون في تنفيذ برنامج "مهارات" في الجامعة، وعقد الجلسات التعريفية الخاصة بالبرامج التي يقوم بتنفيذها المركز، والتعاون في تصميم برامج تعنى بتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وبناء الدافعية لإنشاء مشاريعهم الخاصة.


وقالت الجامعة إنه بموجب المذكرة، سيجري عقد جلسات تعريفية وورشات عمل للطلبة، وإشراكهم في الدورات التدريبية، وإكسابهم المهارات الوظيفية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإعداد طلبة الجامعة ليشاركوا أبناء المجتمع المحلي في المشاريع التمكينية للشباب، التي تنتهي بالتشغيل أو التشغيل الذاتي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين في الجامعة لتقديم الدعم العلمي أو التدريب، أو الاستشارات، أو المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي يعقدها المركز.

 
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