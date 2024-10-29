مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز تطوير الأعمال

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الأردنية، ومركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ جملة من النشاطات التي تهدف إلى إلحاق الشباب بالبرامج المتخصصة، وتسليحهم بالأدوات اللازمة لبدء مشاريعهم الريادية ودخول سوق العمل.

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وبحسب بيان للجامعة، نصت المذكرة التي وقعها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، ومدير عام المركز غالب حجازي، على التعاون في تنفيذ برنامج "مهارات" في الجامعة، وعقد الجلسات التعريفية الخاصة بالبرامج التي يقوم بتنفيذها المركز، والتعاون في تصميم برامج تعنى بتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وبناء الدافعية لإنشاء مشاريعهم الخاصة.