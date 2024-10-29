مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز تطوير الأعمال

وبحسب بيان للجامعة، نصت المذكرة التي وقعها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، ومدير عام المركز غالب حجازي، على التعاون في تنفيذ برنامج "مهارات" في الجامعة، وعقد الجلسات التعريفية الخاصة بالبرامج التي يقوم بتنفيذها المركز، والتعاون في تصميم برامج تعنى بتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وبناء الدافعية لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
وقالت الجامعة إنه بموجب المذكرة، سيجري عقد جلسات تعريفية وورشات عمل للطلبة، وإشراكهم في الدورات التدريبية، وإكسابهم المهارات الوظيفية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإعداد طلبة الجامعة ليشاركوا أبناء المجتمع المحلي في المشاريع التمكينية للشباب، التي تنتهي بالتشغيل أو التشغيل الذاتي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين في الجامعة لتقديم الدعم العلمي أو التدريب، أو الاستشارات، أو المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي يعقدها المركز.
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