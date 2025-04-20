مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

ووقّعت المذكرة عن الجامعة مديرة مركز الوثائق، الدكتورة ندى الروابدة، وعن مركز عمّان والخليج مديره الدكتور محمد العدوان.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين، بما يتوافر لدى كل فريق من معرفة بعلم الأرشفة بكافة أشكالها وأوعيتها وإدارتها وتوثيقها، وترميم المواد العضوية، بالإضافة إلى فتح آفاق للبحث العلمي في مجال إدارة الوثائق والترميم القومي والوطني.
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