مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- وقّع مركزا الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية، و"عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية"، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات أرشفة وحفظ الوثائق والمخطوطات، والحفاظ عليها وترميمها.

اضافة اعلان



ووقّعت المذكرة عن الجامعة مديرة مركز الوثائق، الدكتورة ندى الروابدة، وعن مركز عمّان والخليج مديره الدكتور محمد العدوان.