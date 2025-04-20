الأحد 2025-04-20 05:39 م
 

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية
مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية
 
الأحد، 20-04-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-   وقّع مركزا الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية، و"عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية"، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات أرشفة وحفظ الوثائق والمخطوطات، والحفاظ عليها وترميمها.

اضافة اعلان


ووقّعت المذكرة عن الجامعة مديرة مركز الوثائق، الدكتورة ندى الروابدة، وعن مركز عمّان والخليج مديره الدكتور محمد العدوان.


وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين، بما يتوافر لدى كل فريق من معرفة بعلم الأرشفة بكافة أشكالها وأوعيتها وإدارتها وتوثيقها، وترميم المواد العضوية، بالإضافة إلى فتح آفاق للبحث العلمي في مجال إدارة الوثائق والترميم القومي والوطني.

 
gnews

أحدث الأخبار

مصطفى الرواشدة

أخبار محلية مؤتمر "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية" ينطلق الثلاثاء

وزارة السياحة

أخبار محلية "السياحة" تنظم محاضرة علمية لعالم الآثار المصري زاهي حواس

العيسوي يعزي العقيلي والجمل والجندي

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

أخبار محلية السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

نقابة المهندسين الزراعيين

أخبار محلية علي أبو نقطة" نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية وفد طبي من جامعتي هارفارد ويوتا يزور مستشفى الجامعة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا



 
 





الأكثر مشاهدة