مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والسفارة الأميركية

الوكيل الإخباري-وقعت الجامعة الهاشمية وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل "الركن الأميركي" في مكتبة الجامعة، ليكون فضاء تفاعليا عاما للتبادل الثقافي والمعلوماتي والتعليمي.

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وبحسب بيان صادر عن الجامعة، وقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري والمستشار الإعلامي والثقافي لدى السفارة، أنتوني ميراندا.



وتنص المذكرة على التزام الجانبين بتطوير "الركن الأميركي" ليكون منصة معرفية حديثة ومفتوحة للجميع، تسعى إلى تعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين الأردني والأميركي من خلال البرامج الثقافية، والمصادر الإلكترونية والأنشطة التفاعلية والدورات التوعوية حول فرص التعليم في الولايات المتحدة وبرامج التبادل الثقافي.



وأكد الحياري، أن المذكرة تشكل خطوة متقدمة ونوعية تعكس تطلعات الجامعة نحو الانفتاح المدروس على التجارب الأكاديمية والثقافية العالمية وتندرج ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مكانتها العلمية إقليميا ودوليا.



وأشار الى أن "الركن الأميركي" يمثل مركزا معرفيا متعدد الأبعاد، يسهم في تمكين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من الوصول إلى مصادر تعليمية وعلمية حديثة ويعزز تفاعلهم مع أنماط التفكير العالمي المتقدم بما ينسجم مع رؤية الجامعة في بناء نموذج تعليمي عصري ومتكامل يواكب التطورات الدولية، ويسهم في صقل قدرات الطلبة وتوسيع مداركهم الأكاديمية والثقافية.



من جانبه، قال ميراندا، إن "الركن الأميركي" يعكس الشراكة المستمرة بين البلدين التي تقوم على السعي لتحقيق أهداف مشتركة وبناء الريادة الأميركية في التقنيات الناشئة والاحتفاء بالفوائد الإيجابية للتعاون مع الولايات المتحدة.



وأضاف، إن "الركن"، وعلى مدى 20 عاما كان منصة ديناميكية للحوار والتعلم والابتكار من خلالها نتواصل مع طلبة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية ومع المجتمع.



وجرى بعد توقيع المذكرة إقامة فعالية في مكتبة الجامعة، ألقى خلالها مدير وحدة المكتبة، الدكتور كفاح العمري، كلمة أكد فيها أهمية "الركن" كمساحة تفاعلية تسهم في تطوير مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم الثقافية، ودعم البيئة التعليمية.