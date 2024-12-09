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مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وجامعة بوليتكنك فلسطين

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
الإثنين، 09-12-2024 05:00 م

الوكيل الإخباري-   وقَّعَت الجامعة الهاشمية، وجامعة بوليتكنك فلسطين، مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون بين الجامعتين الشقيقتين في المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال التعليم الجامعي التقني إلى جانب تنظيم النشاطات الأكاديمية والعلمية المشتركة من المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والتعاون في الهيئات التحريرية والاستشارية للمجلات العلمية وإجراء البحوث العلمية المشتركة، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 

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وَقَّعَ المذكرة رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور مصطفى أبوالصفا، بحضور نواب رئيس الجامعة الهاشمية، ونائب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين للتخطيط والتطوير، ورئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة فيها.

 
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