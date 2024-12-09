مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وجامعة بوليتكنك فلسطين

الوكيل الإخباري- وقَّعَت الجامعة الهاشمية، وجامعة بوليتكنك فلسطين، مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون بين الجامعتين الشقيقتين في المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال التعليم الجامعي التقني إلى جانب تنظيم النشاطات الأكاديمية والعلمية المشتركة من المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والتعاون في الهيئات التحريرية والاستشارية للمجلات العلمية وإجراء البحوث العلمية المشتركة، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.

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