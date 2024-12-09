مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وجامعة بوليتكنك فلسطين

وَقَّعَ المذكرة رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور مصطفى أبوالصفا، بحضور نواب رئيس الجامعة الهاشمية، ونائب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين للتخطيط والتطوير، ورئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة فيها.
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