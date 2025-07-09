مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وجمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التّبغ والتدخين

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان مديرها العام بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وعن الجمعية الدكتورة زينب الكيلاني، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.
وأكد الدكتور الخلايلة بداية اللقاء على أهمية تضافر كافة الجهود لرفع الوعي لدى الموظفين حول مخاطر التدخين وآثاره السلبية على الصحة العامة والبيئة، مبدياً إيمان المؤسسة بأهمية التعاون والشراكة بين كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنيين بمكافحة هذه الآفة للحدِّ بشكل فعّال من انتشارها وحماية صحّة المواطنين.
وبين الخلايلة إن مؤسسة الضمان أطلقت مؤخراً سياسة حظر التدخين في كافة مبانيها وفروعها وداخل المركبات ومواقف السيارات المغلقة والاجتماعات والفعاليات التي ترعاها سواء داخل مبنى المؤسسة أو خارجها، مؤكداً أن هناك ضرورة اليوم لخلق بيئة عمل صحيّة وآمنة لجميع الموظفين والزوّار في المؤسسة وتحسين جودة الحياة في مكان العمل وحماية صحة الأفراد وتعزيز إنتاجيتهم.
وأشار إلى أن المؤسسة عملت على إدخال معيار البيئة الصحية ومكافحة التّبغ والتدخين ضمن معايير تقييم الأداء المؤسسي وتعمل على متابعة إلتزام إدارات المؤسسة وفروعها بذلك، مضيفاً أن هذا المعيار سيطبق في تقييم المنشآت المترشحة لجائزة الضمان للتميز في الصحة والسلامة المهنية وسيكون له وزن مرتفع من أوزان التقييم في المرحلة المقبلة.
بدورها عبّرت رئيسة جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التّبغ والتّدخين الدكتورة زينب الكيلاني عن سعادتها للشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي التي أخذت على عاتقها أن تكون سباقة في أخذ دور القيادة في مكافحة التدخين بين المؤسسات الأخرى، مقدمة شكرها للمؤسسة على سرعة الاستجابة لهذا الجانب واهتمامها بأدق التفاصيل بهذا الجانب وعلى أعلى المستويات.
وبينت الكيلاني أن الجمعية ستسخر كافة إمكانياتها وخبراتها عند فتح المؤسسة عيادة متخصصة في مقرها؛ لمعالجة الإقلاع عن التدخين باستخدام العلاج الدوائي، وبدائل النيكوتين، والعلاج السلوكي، إلى جانب الدعم النفسي، مشيرة إلى تزايد وعي الشباب والتزامهم مما يبشر بزيادة المشاركة في المبادرات الإيجابية سواء المرتبطة بمكافحة التدخين أوالمحافظة على الصحة والبيئة.
من ناحيته أشار مساعد مدير عام مؤسسة الضمان لشؤون الفروع، رئيس لجنة متابعة سياسة حظر التدخين بالمؤسسة عصام السنجلاوي إلى أن نتائج تقرير المتسوق الخفي لمباني وفروع المؤسسة أظهرت عدم وجود أي مخالفات من قبل موظفي ومراجعي المؤسسة بالتدخين داخل مبانيها، مؤكداً على وعي موظفي المؤسسة في ضرورة الإقلاع عن التدخين وهناك نتائج إيجابية وقصص نجاح سيتم الإعلان عنها لاحقاً، خاصة وأن المؤسسة التزمت بأن كافة مبانيها خالية من التدخين.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تنظيم محاضرات وورش عمل توعوية مشتركة لمكافحة التّبغ والتدخين، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي مؤسسة الضمان من قبل جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التّبغ والتدخين حول سُبل مكافحة التدخين والتي تهدف إلى إيجاد بيئة عمل صحيّة خالية من التدخين.
كما تضمنت مذكرة التفاهم طرح أو تطوير مشاريع أو مبادرات المناصرة وكسب التأييد؛ بهدف الوصول إلى فئات محددة من صنّاع القرار والمنظمات من أجل تعزيز الدعم لتحسين وتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة التّبغ والتّدخين بكافة أشكاله.
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