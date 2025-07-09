مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وجمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التّبغ والتدخين

الوكيل الإخباري- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التّبغ والتّدخين مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات التوعية الصحية ومكافحة آفة التدخين.

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