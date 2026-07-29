الأربعاء 2026-07-29 04:19 م

مذكرة تفاهم بين العلوم والتكنولوجيا والشبكة الإسلامية لتنمية لتعزيز التعاون

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الأربعاء، 29-07-2026 02:19 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه  (INWRDAM)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية والبحث العلمي التطبيقي وبناء القدرات ودعم السياسات وتنفيذ المشروعات الميدانية.

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وتأتي المذكرة في إطار حرص الجانبين على توظيف الخبرات الأكاديمية والفنية والمؤسسية المتوافرة لديهما وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغير المناخي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستويين الوطني والإقليمي.

 
 


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