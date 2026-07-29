مذكرة تفاهم بين العلوم والتكنولوجيا والشبكة الإسلامية لتنمية لتعزيز التعاون

وتأتي المذكرة في إطار حرص الجانبين على توظيف الخبرات الأكاديمية والفنية والمؤسسية المتوافرة لديهما وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغير المناخي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستويين الوطني والإقليمي.
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