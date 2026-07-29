مذكرة تفاهم بين العلوم والتكنولوجيا والشبكة الإسلامية لتنمية لتعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية والبحث العلمي التطبيقي وبناء القدرات ودعم السياسات وتنفيذ المشروعات الميدانية.

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