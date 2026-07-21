مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة والمركز الأردني للتصميم والتطوير

وتضمنت المذكرة التعاون في مجالات أعمال التدقيق الداخلي والخارجي لغايات الحصول على الاعتماد الوطني والدولي والمحافظة عليه، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال الجودة.
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