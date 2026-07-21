مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة والمركز الأردني للتصميم والتطوير

الوكيل الإخباري- وقعت مديرية المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات ضمان الجودة والاعتماد، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية والارتقاء بكفاءة منظومة العمل المؤسسي.

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