مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية وجامعة العلوم التطبيقية

الوكيل الإخباري- وقّعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.

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ووقّع المذكرة عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد المهندس عمار الصرايرة، وعن الجامعة رئيستها الأستاذة الدكتورة سميحة جراح، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأكاديميين في الجامعة.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات الفنية، إلى جانب التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات العلمية في مجالات الفحوصات المخبرية وضبط الجودة، كما تتضمن المذكرة تدريب طلبة مرحلة البكالوريوس في المختبرات العسكرية، وتأهيل كوادر مديرية المختبرات العسكرية من خلال منح دراسية لبرنامج الماجستير في الكيمياء لدى الجامعة.