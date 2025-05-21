مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية وجامعة العلوم التطبيقية

ووقّع المذكرة عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد المهندس عمار الصرايرة، وعن الجامعة رئيستها الأستاذة الدكتورة سميحة جراح، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأكاديميين في الجامعة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات الفنية، إلى جانب التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات العلمية في مجالات الفحوصات المخبرية وضبط الجودة، كما تتضمن المذكرة تدريب طلبة مرحلة البكالوريوس في المختبرات العسكرية، وتأهيل كوادر مديرية المختبرات العسكرية من خلال منح دراسية لبرنامج الماجستير في الكيمياء لدى الجامعة.
وتعكس هذه المذكرة حرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع علاقاتها وشراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وبما يسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، ويعزز أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
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