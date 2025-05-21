الأربعاء 2025-05-21 01:57 م
 

مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية وجامعة العلوم التطبيقية

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 21-05-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.

اضافة اعلان


ووقّع المذكرة عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد المهندس عمار الصرايرة، وعن الجامعة رئيستها الأستاذة الدكتورة سميحة جراح، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأكاديميين في الجامعة.


وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات الفنية، إلى جانب التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات العلمية في مجالات الفحوصات المخبرية وضبط الجودة، كما تتضمن المذكرة تدريب طلبة مرحلة البكالوريوس في المختبرات العسكرية، وتأهيل كوادر مديرية المختبرات العسكرية من خلال منح دراسية لبرنامج الماجستير في الكيمياء لدى الجامعة.


وتعكس هذه المذكرة حرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع علاقاتها وشراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وبما يسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، ويعزز أهداف التنمية الوطنية الشاملة.

 
gnews

أحدث الأخبار

صفوة الإسلامي يجدد دعمه لبرامج وأنشطة جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يجدد دعمه لبرامج وأنشطة جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية

جانب من الزيارة

أخبار محلية حسان يزور "نُزُل فينان البيئي" ويوجّه بتوسعة مشروع الطاقة الشمسية

6غف

المرأة والجمال روتين العناية بالبشرة قبل عيد الأضحى... إطلالة نضرة ومشرقة

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

فلسطين بابا الفاتيكان يدعو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية وجامعة العلوم التطبيقية

بي

المرأة والجمال في اليوم العالمي للشاي: اكتشف فوائد هذا المشروب السحري لبشرتك وجمالك

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين للشهر الخامس على التوالي

ا

أخبار محلية وزير الصحة يترأس الوفد الأردني باجتماعات الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف



 
 





الأكثر مشاهدة